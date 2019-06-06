Одесская мода на собственные телеканалы – председатель союза журналистов заявил о небывалом ажиотаже

Среди чиновников и политиков Одессы появилась мода мода на собственные телеканалы. Некоторые политики имеют даже по три канала.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, сейчас в Одессе есть 23 региональных круглосуточных телеканалы.

«Там политическая мода, с Киваловым связывают три телеканала, с мэром также, а с кандидатом в мэры еще два. Так что же получается, что в Одессе такой бомбовый рекламный рынок, что 20-30 каналов могут получать средства? Нет», – заметил господин Томиленко.

Как отметил, председатель союза журналистов, в Украине ключевой проблемой, которая далее формулирует другие характеристики медийного поля, атмосфера хронического экономического дефицита. Он считает, что экономическая несвобода, которая есть в стране, искажает информационное пространство и оборот информации.

«Действительно сегодня получается, что бедное население Украины не может купить газету или журнал, не может потратить достаточно средств, чтобы оплатить подписку на контент. Соответственно бедное население не потребляет достаточно товаров, чтобы рекламный рынок тоже достаточно получал. Национальные телеканалы, которые требуют очень много затрат в производстве, не могут вытянуть достаточно средств с рекламного рынка. Рынок уменьшился но количество людей с ложкой выросло, потому что даже дотационный ресурс хочет получить средства от какого рекламодателя», – констатировал Сергей Томиленко.

Напомним, что в марте 2018 года молодые люди, которые назвались представителями братства Корчинского взяли в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где расположена редакция телеканала ZIK. Они разбили палатки, развернули колючую проволоку и притащили шины. Лидер организации угрожал уничтожением телеканала, потому что, якобы, имеет информацию о его продаже.

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