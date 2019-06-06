ОБСЕ заметила возле Луганска российские минометы, танки и зенитки

Вооруженные формирования Российской Федерации стягивают и сосредотачивают тяжелое вооружение и военную технику на Луганском направлении.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска наращивают вооружение и военную технику, сосредотачивая ее в местах постоянной дислокации на Луганском направлении», – говорится в сообщении.

Так, 1 июня беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил два миномета 2Б11 «Сани» калибра 120 мм вблизи населенного пункта Сентяновка на запад от Луганска. Кроме того, 2 июня выявлено девять РСЗО на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск, что на юго-запад от Луганска.

Наблюдатели также зафиксировали вооружение, расположенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. В частности, 2 июня миссией ОБСЕ обнаружено присутствие 24 танков, трех зенитных ракетных комплексов на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, 10 танков, семь самоходных и 13 буксируваних гаубиц на полигоне возле Миусинска. Кроме того, зафиксировано 21 танк на полигоне возле населенного пункта Круглик на юго-запад от Луганска.

Также 3 июня беспилотник миссии обнаружил одну самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, 18 буксированных гаубиц 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм, а также восемь единиц 2A36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм и один бронетранспортер МТ-ЛБ с установленной на нем турелли самоходной артиллерийской пушки 2С9 «Нона-С» калибра 120 мм вблизи населенного пункта Хрустальный на юго-запад от Луганска, подчеркивается в сообщении.

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