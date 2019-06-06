Нашествие комаров. Врачи рекомендуют, как уберечь себя и домашних животных

Уже несколько дней наблюдается аномалия из-за нашествия комаров. Энтомологи прогнозируют, что их концентрация может уменьшиться, но совсем они не исчезнут вплоть до конца лета. Врачи же уверяют, что укусы не стоит игнорировать как у людей, так и у животных, ведь они могут быть опасны.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

Львовянка Наталья сетует, за несколько минут, что вечером выбежала в магазин, комары обкусали все ноги. Поэтому теперь вместо платья одевает штаны.

«Комары кусают сквозь одежду, это большие раны, покраснение, и никакие аптечные средства практически не помогают», – рассказала жертва комаров Наталья Кисилишин.

На улице и в квартире, днем и ночью и даже когда жарко, кровопийцы повсюду подстерегают на свои мишени.

«Больше всего чувствуются укусы именно ночью или утром. Потому что когда в комнате жарко, соответственно открываем окна, и проконтролировать убить всех комаров просто не получается», – добавила она.

Медики рекомендуют раны от укусов кровососов не чесать и не гладить, потому что есть риск занести инфекцию. Также организм может проявить аллергическую реакцию, которая способна привести даже к летальному исходу. Поэтому надо следить за симптомами и вовремя обратиться за помощью.

«Общие симптомы – крапивница, отеки в различных участках тела, это может быть охриплость голоса, удушье. Более того, ситуация даже может приблизиться к анафилактического шока», – отметила врач-алергологиня Елена Карзова.

Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют делать профилактику.

«Стоит пользоваться мазями, лосьонами, эмульсиями. Также можно использовать браслеты на руку для ребенка. Тоже можно попробовать специальные браслеты, содержащих репиленти. Если же человек находится дома, то существуют антимоскитные сетки», – сказала врач.

Кроме людей, от внезапного и массового нашествия кусачих насекомых страдают и животные. Алексей привел своего домашнего любимца, которого покусали комары, на консультацию к ветеринару.

«Собака болезненно реагирует на укусы потому, что шерсть короткая. Особенно на ушах – там, где короткая шерсть. Но с этим можно бороться, ведь есть специальные средства для ухода», – рассказал хозяин собаки Алексей.

Тяжело переносят атаки кровососов и парнокопытные, смертельными эти маленькие укусы могут стать для кроликов. Комары разносят опасную для них инфекцию.

«Для кроликов нужна своевременная вакцинация от некоторых заболеваний. Это могут быть препараты, которые используются в каплях для холки или в виде аэрозолей или таблеток», – говорит ветеринар Андрей Курач.

Аномальную активность комаров объясняют дождливой погодой. Энтомологи прогнозируют, что комары надокучатимуть до конца лета. Чтобы облегчить себе жизнь и не отвлекаться на болезненные раны, специалисты рекомендуют запастись дезінсекційними средствами.

К слову, ученые назвали пять типов людей, которые больше всего привлекают комаров. В частности, с повышенным сахаром в крови, спортсмены, лица с лишним весом, с первой группой крови и в черной одежде.

Также в одной из провинций Китая ученые обнаружили гигантского комара. Правда, эти комары не пьют человеческую кровь и живут всего несколько дней.

Вера Лабич, Наталья Лазаревич, Вадим Пщесмецький, «Первые о главном. Львов»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.