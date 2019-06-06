NASA показало фотографию гигантской звездной вспышки

Американское космическое агентство NASA зафиксировало выброс корональной массы, который часто наблюдается на Солнце. В этот раз такой выброс произошел на другой звезде.

Соответствующее фото опубликовано на сайте агентства, пишет Прямой.

Как сообщается, новое исследование с использованием рентгеновской обсерватории Чандра впервые выявило выброс корональной массы на звезде, которая является отличной от Солнца, что дало новое представление про эти мощные явления. Как следует из названия, эти события происходят в короне, которая является внешней атмосферой звезды.

Этот «сверхсолнечный» выброс корональной массы был виден со звезды под названием HR 9024, которая находится на расстоянии около 450 световых лет от Земли.

Это впервые, когда ученые тщательно идентифицировали и охарактеризовали выброс корональной массы от звезды, отличной от нашего Солнца.

Это событие было отмечено интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим испусканием гигантского пузыря плазмы, то есть горячего газа, содержащего заряженные частицы.

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