Нардепы отказались от закона Зеленского о незаконном обогащении и вынесли на рассмотрение свой

Народные депутаты отказались включать в повестку дня президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Трансляцию пленарного заседания ведет телеканал ZIK.

За включение в повестку дня презиенттського проекта закона № 10358 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов, а также законопроект № 10358-1 проголосовали 205 нардепов.

В то же время, парламентарии включили в повестку дня депутатский законопроект о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение № 10110-д. За проголосовали 226 депутатов.

Напомним, 27 февраля 2019-го года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

3 июня в ВРУ появился президентский законопроект № 10358 об ответственность за незаконное обогащение «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов». Проектом закона предлагается дополнить УК положениями, устанавливающими уголовную ответственность, если убытки государства составят свыше 11,5 млн грн.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Президента Зеленского о незаконном обогащении.

Как сообщалось, 4 июня народные депутаты отказались включать в повестку дня президентский законопроект об импичменте.

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