НАБУ ответило на заявление Луценко относительно обвинения экс-детектива Бюро

Национальное антикоррупционное бюро считает, что обвинения Генпрокуратуры в адрес экс-детектива НАБУ в том, что он якобы скрыл особо тяжкое преступление, не выдерживают никакой критики.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Бюро.
«Экс-детектива, который не работает в НАБУ уже 2 года, обвиняют в отзыве постановления на проведение экспертизы. Якобы именно из-за этого затормозилось расследования, а, следовательно, и привлечения к ответственности руководства госпредприятия (Харьковского бронетанкового завода)», – говорят в НАБУ.
Там пояснили, что следователь должен был предоставить эксперту много документов бухгалтерского и налогового учета, которые содержат исходные данные для решения поставленных вопросов.
«Если сведений этих документов недостаточно, то экспертизу провести невозможно», – подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в НАБУ, в деле по закупке прицелов для ХБТЗ местонахождение значительной части необходимых для экспертизы документов при расследовании установить не удалось.
«Именно невозможность предоставить документы и стала поводом отзыва детективом постановления на проведение экспертизы. На основании каких именно сведений ГБР была проведена экспертиза, НАБУ неизвестно. Сегодня генеральный прокурор фактически обвинил экс-детектива НАБУ в том, что он «скрыл особо тяжкое преступление» – не сообщил о подозрении служебным лицам «ХБТЗ», что в дальнейшем сделали прокуроры САП совместно с ГБР», – говорится в заявлении.
В Бюро считают, что, руководствуясь такой логикой, председатель ГПУ Юрий Луценко обязан привлечь к уголовной ответственности следователей прокуратуры, «которые годами не расследовали целый ряд уголовных производств, в которых в дальнейшем Национальным бюро объявлены подозрения и обвинительные акты направлены в суд».
НАБУ напоминает, что некоторые из таких дел «вообще закрывались ГПУ по мотивам якобы отсутствия состава преступления. Однако в дальнейшем восстанавливались НАБУ и, как результат, – часть этих производств уже направлены в суд с обвинительными актами».
Также Бюро не удовлетворено тем, что в военной прокуратуре отказываются предоставить НАБУ полный доступ к материалам уголовного производства, в котором, по словам Луценко, фигурируют должностные лица, подследственные НАБУ, причастны к коррупции в оборонной сфере.
«Третий месяц подряд детективы НАБУ пытаются проверить, действительно ли это так, но их обращения игнорируются. Бюро не смирилось с этим беспределом, обратилось в суд и там столкнулись с открытым сопротивлением прокуроров ОП ГПУ», – говорят в НАБУ.