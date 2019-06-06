На Ровенщине спасатели ликвидировали последствия вчерашней непогоды

Вчерашняя непогода, которая началась в 19 часов и продолжалась в течение ночи, не наделала такого вреда, как в соседних областях. Местные спасатели благодаря своевременному прогнозу синоптиков были к ней готовы.
Об этом собкору ИA ZIK сообщил руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области Дмитрий Мельник.
По его словам, помощь со стороны спасателей в ликвидации последствий непогоды предоставлялась оперативно.
В 19:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Ровно на улице Дворецкой на проезжую часть дороги упало дерево. С помощью бензопилы спасатели оперативно провели разрезания ствола и ветвей и освободили проезжую часть.
В тот же день в 21:10 поступило сообщение о подтоплении домохозяйства, в котором проживает одинокая женщина с тремя малолетними детьми. Прибыв на место вызова, с помощью мотопомпы спасатели оперативно откачали значительное количество воды. К оказанию помощи были привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и шесть огнеборцев.
Спасатели откачивали воду и в домохозяйствах Ровенского района.
В городе Острог и Млиновском районе также предоставлялась помощь по расчистке проезжей части дорог от поваленных деревьев.