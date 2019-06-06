На полигоне в Подгорцах увеличили объем очистки сточных вод в 1,5 раза, – КГГА

С начала эксплуатации в апреле 2019 первого дополнительного контейнерного модуля для очистки сточных вод «ROCHEM» на полигоне ТБО №5 уже переработано более 16 500 кубических метров фильтрата.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, показатель в 16 500 кубометров является в полтора раза больше, чем за аналогичный период к запуску этой установки. Таким образом, мощность оборудования по переработке фильтрата пока увеличена в среднем с 340 до 540 метров кубических в сутки.

«Дополнительный модуль «ROCHEM» – один из трех запланированных в проекте по реконструкции и модернизации комплекса подготовки, переработки и обезвреживания фильтрационных вод полигона ТБО № 5, который сейчас реализуется на полигоне при финансовой поддержке КГГА», – говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Планируется, что в результате реализации этого проекта общая мощность системы очистки сточных вод ROCHEM достигать 950 метров кубических в сутки.

В теле полигона в результате попадания осадков образуется вредная жидкость – фильтрат. Именно поэтому на полигоне в 2015 году городская власть возобновила систему переработки фильтрата – «ROCHEM UF – Systeme GmbH» (немецкое производство), которая не работала с 2012 года.

«При этом без работы такого оборудования существовал риск попадания накопленного фильтрата в окружающую среду. За три года система не только восстановлена, но и модернизирована, мощность – увеличена», – сообщили в КГГА.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко лично проверял, как работают новые фильтрационные станции, установили на мусорном полигоне №5 в селе Подгорцы.

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