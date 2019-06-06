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Новости » События 6 июня, 2019, 23:56
На Донбассе от взрыва гранаты погиб мужчина

В зоне проведения ООС полиция проводит проверку по факту взрыва, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, 5 июня в отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Троицкое произошел взрыв. После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции.

Во время осмотра места происшествия и первоначальных следственно-оперативных действий сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своему 54-летней бывшей сожительницы. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми была госпитализирована.

На данный момент полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.
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криминалДонбассновости УкраиныООСвзрыв гранаты
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2019-06-07 01:19 :58