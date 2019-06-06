Мечта диктатора: в России планируют внедрить технологию наблюдения за страной из космоса

Глава Роскосмоса анонсировал проект, который предусматривает наблюдение за ситуацией в регионах страны в режиме реального времени.

Об этом сообщает techno НВ

Около месяца назад президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета. Событие, на первый взгляд, пугает, но имеет не очень большие перспективы, ведь у государственного аппарата просто нет столько средств, чтобы внедрить ограничивающие системы наподобие тех, что установлены в Китае.

Однако, на днях, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал внедрение технологии, которая может быть еще хуже китайской рейтинговой системы для граждан. Как передает Интерфакс, по словам Рогозина, новый проект «Государево око» предусматривает возможность руководству страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах.

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональной властью можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально увидеть все в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и много-много другого», – заявил Рогозин.

По словам руководителя Роскосмоса, такой же доступ к системе, должен иметь и кабинет министров.

Ранее сообщалось, что «Государево око» сможет предоставлять изображения очень высокого качества, которые позволят отслеживать динамику изменений на Земле. Предполагается, что система поможет в мониторинге лесных пожаров, пахотных земель, сельхозугодий, а также контролировать государственные и частные структуры.

Когда именно система начнет свою работу и начнет ли вообще – пока неизвестно.

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