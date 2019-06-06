Майор полиции на Львовщине требовал взятку за фальсификацию дела о ДТП

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сколевского отделение полиции Стрыйского отдела Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал от местного жителя шестьдесят пять тысяч гривен. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к ответственности по сфальсифицированным материалам о якобы совершении дорожно-транспортного происшествия. В случае неуплаты денег полицейский угрожал гражданину уголовным преследованием», – говорится в сообщении.

Как отмечается, задержали полицейского во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц полиции», – добавили в ведомстве.

Мероприятия по изобличению злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры.

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