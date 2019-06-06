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Новости » Спорт 6 июня, 2019, 22:19
Людмила Киченок завершила выступление на теннисном турнире Roland Garros-2019

Украинско-латвийский дуэт Людмила Киченок / Елена Остапенко не смог пробиться в полуфинал парного разряда на турнире серии Grand Slam – Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros-2019 в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

Как сообщает btu.org.uaв матче 1/4 финала Людмила Киченок и Елена Остапенко в двух сетах проиграли посеянным под шестым номером бельгийке Элизе Мертенс и Арине Соболенко из Беларуси со счетом – 5:7, 2:6.

Теперь за выход в финал соревнований Элизе Мертенс и Арина Соболенко встретятся со второй парой турнира Тімеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция).

Отметим, что и Людмила Киченок, и Елена Остапенко впервые играли в четвертьфинале парного сетки турниров серии Grand Slam.

Добавим, что Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros-2019 в Париже завершится в субботу, 8 июня.
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