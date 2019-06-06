Квурт: В Винниках мы будем изготавливать собственное вино

В Винниках интеллигенция и почетные жители города высадили виноград на первом общественной винограднике на территории КЗЛОР «Историко-краеведческий музей».

Участие в посадке виноградных лоз приняли почетные винникивчаны – писатель, журналист и редактор Юрий Винничук, художник, поэт Иосиф Годунько, олимпийский чемпион-шахматист, международный гроссмейстер Александр Белявский, литературовед, франковед, директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз, городской председатель Винник Владимир Квурт и директор Историко-краеведческого музея Игорь Тимец.

По словам мэра Винник, протяженность виноградника – около 70 метров. В два ряда высажено около 40 кустов, из которых при хорошем уходе можно будет получить несколько тонн винограда. Владимир Квурт говорит, что из собранного урожая город изготавливать собственное вино и это будет рекламная продукция.

Кроме этого, Владимир Квурт рассказал, что в Винниках высаживали те сорта винограда, которые хорошо рожают на территории Галичины.

Участники акции уверяют, что виноградарство для Винник является типичным, ведь когда-то здесь было много виноградных угодий, город славился виноделием. От этого и происходит название города Винники.

«Это фактически единственный пригород Львова, который имеет такую ​​мощную историю и традиции, которые сейчас возрождаются. Меня это очень радует, я здесь живу», – рассказал почетный винникивчанин, писатель Юрий Винничук.

Литературовед Богдан Тихолоз отметил, что принять участие в такой акции – это большая честь для него.

«Моя фамилия Тихолоз, и меня к лозе тянет, а к виноградной особенно. Поэтому так я живу в Винниках, то для меня сегодня это особая честь – присоединиться к такой благородной дела и очень символической», – говорит директор дома Франко Богдан Тихолоз.

Владимир Квурт подчеркнул, что этот виноградник является общественным, ведь к нему касательные все.

«Каждая община должна создавать вокруг мир, в котором приятно и уютно жить. Не для партии, не для мэра или президента, а для самих себя. Творить место, где будут жить наши дети и внуки», – отметил Квурт.

Он добавил, что власти Винник планирует создать еще один общественный виноградник, на склоне возле одного из местных храмов.

Напомним, 21 мая, мэр Винник Владимир Квурт и представители Торгово-промышленной палаты Италии в Украине подписали Меморандум о сотрудничестве.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.