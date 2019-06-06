Кучма сообщил о частных разговорах с теми, от кого зависит освобождение заложников

У меня была возможность провести частные переговоры с теми, от кого зависит освобождение заложников. Мне кажется, что есть желание начать этот процесс.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма.

«Вопрос заложников обсуждался. Но после такого длительного перерыва сказать, что завтра мы сдвинемся с места, я не могу. Но хочу сказать свое личное мнение, потому что у меня была возможность провести частные переговоры с теми, от кого это зависит. Мне кажется, что есть желание начать этот процесс. На это смотрит весь мир, и стоять на месте не надо», – отметил Леонид Кучма.

Он добавил, что доложил об этом Президенту Зеленскому, и он также хорошо понимает ситуацию. По словам Кучмы, в дальнейшем этот вопрос будет подробнее обсуждаться. По его мнению, первые шаги должны быть с обеих сторон.

Как сообщалось ранее, Кучма на переговорах в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что во время следующего заседания это будет обсуждаться.

Также Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях про «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

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