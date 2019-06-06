Крикливенко назначен руководителем аппарата ВАКС

Председатель Государственной судебной администрации Украины подписал указ о назначении руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Богдана Крикливенко.

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Отмечается, что Крикливенко приступит к своим обязанностям 7 июня.

«Приказом ГСА Украины от 6 июня 2019 № 192/к Крикливенко Б. В. назначен на должность руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда с 7 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан Крикливенко получил квалификацию юриста в Киевском национальном университете внутренних дел, имеет диплом по специальности «Правоведение».

Также он – выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Финансы» и Национальной академии государственного управления при президенте Украины, где получил квалификацию магистра государственного управления.

Трудовую деятельность он начал с 2002 года в Министерстве юстиции Украины. В марте 2018 года Крикливенко присвоили 1 ранг государственного служащего.

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