«Красные линии» для Кучмы и Зеленского: эксперт ТКГ от Украины назвала, чем необходимо руководствоваться

Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса, поэтому все предложения должны звучать в рамках этой правовой «рамки».

На этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK отметила координатор избирательных программ сети «Опора», эксперт политического направления Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

По ее мнению, большое внимание и бурная реакция относительно встреч в Минске является естественной, ведь более года из Минска не было никаких новостей. «Возвращаясь в Минский процесс, Леонид Данилович (Кучма – ред.), наверное, принес с собой какие-то предложения или идеи, которые, как он говорил, что это его видение, и это не означает, что без решения любого органа власти они могут быть имплементированы», – подчеркнула Ольга Айвазовская.

Она отметила, что со слов Леонида Кучмы стало понятно, что речь шла о гуманитарной логистике, перевозки товаров гражданами. Ольга Айвазовская напомнила, что линию разграничения вынуждены пересекать практически все, ведь есть норма, что когда человек не заезжает на подконтрольную правительству территорию в течение 60 дней и не находится на ней в течение трех дней, то теряет пенсию. Во время такого перемещения существует вопрос об ограничении логистики товаров.

«И это ограничение является чрезмерным. Это гуманитарная составляющая. И о чем он (Леонид Кучма – ред.) говорил, линкуя гуманитарную составляющую, это шахты, точнее, предприятия, которые там есть в частной собственности, а также государственные, которые были незаконно «национализированы»...

И он говорил сегодня на брифинге, что это нужно связывать с денационализацией, но окончанием фразы было, что накануне должен быть международный аудит, который должен оценить состояние этих предприятий», – отметила Ольга Айвазовская и добавила, что речь шла о периоде после оккупации или так называемый транзитный период.

Гостья студии также обратила внимание на то, что в ответ на заявления Леонида Кучмы с оккупированных территорий была спровоцирована негативная волна.

Ольга Айвазовская отметила, что украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса, поэтому все предложения должны звучать в рамках этой правовой «рамки»: «Ведь и торговля запрещена, и логистика определенным образом ограничена этим законодательным актом. Поэтому в новом составе парламента, который, очевидно, может по-другому смотреть на вопросы реинтеграции, любые предложения будут устными предложениями».

Как сообщалось, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях про «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

Напомним, пятый президент Петр Порошенко обеспокоен якобы готовностью Украины снять экономическую блокаду с оккупированного Россией Донбасса, о чем шла речь на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.

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