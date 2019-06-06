Конституционный суд признал незаконным е-декларирование для активистов, – Денисова

Конституционный суд признал неконституционным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.
«Приветствую сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины относительно неконституционности е-декларирования для активистов», – написала она.
По ее словам, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречащих конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности.
«Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее», – добавила Денисова.