Конституционный суд признал незаконным е-декларирование для активистов, – Денисова

Конституционный суд признал неконституционным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

«Приветствую сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины относительно неконституционности е-декларирования для активистов», – написала она.

По ее словам, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречащих конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности.

«Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее», – добавила Денисова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.