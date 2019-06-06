Конституционный Суд ограничил полномочия НАБУ на требование Коломойского

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Об этом сообщается на сайте суда, пишет Экономическая правда.

Такое решение было принято по конституционной жалобе АО «Запорожский завод ферросплавов» во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС.

Соответствующее производство КСУ открыл в октябре 2018 года по жалобе акционерного общества «Запорожский завод ферросплавов» – предприятия, которое контролируется группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Там считали неконституционным полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что отмена через суд таких соглашений – это механизм остановки коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

В целом за 4 года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признали недействительными 92 сомнительные сделки. В госпредприятия должны были вернуться 7 млрд грн.

После принятия КСУ этого решения НАБУ больше не сможет оспаривать сделки, пока еще идет расследование.

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