Компания «Метинвест» ожидает давление и провокации через парламентские выборы

Группа «Метинвест» может стать объектом для нападок со стороны различных политических сил накануне выборов в Верховную Раду Украины. В частности, возможными являются различного рода провокации.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы «Метинвеста», сообщает издание РБК-Украина.

В частности, в компании заметили повышенную активность в социальных сетях определенных активистов, которые заявили о проведении акций протеста у офисов компании в разных городах Украины.

Активисты называют свои акции «экологическими» и собираются приурочить их ко дню основания группы компаний – 6 июня, рассказали в «Метинвесте».

В связи с этим в компании выступили с предупреждением о возможных провокациях накануне парламентских выборов в Украине.

«Метинвест» отмежевывается от различных политических процессов, однако сама группа и ее предприятия в этот период могут стать объектами для нападений со стороны различных политических сил. Некоторые из них для достижения своих политических целей и получения дополнительных баллов накануне выборов будут использовать тему охраны окружающей среды против «Метинвеста», – сказано в заявлении.

В компании добавили, что планомерно выполняют все обязательства по улучшению качества окружающей среды в городах своего присутствия – Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге.

«Городские экологические программы разработаны при активном участии общественности и на сегодня выполнены более чем на 50%. Ежегодно предприятия компании выделяют суммарно более 4 млрд грн в экологические мероприятия (в 2018 году – 7,4 млрд грн). Общие инвестиции группы в экологические проекты в 2014-2018 годах составили 33,2 млрд грн (более 1,2 млрд долларов)», – сообщили в пресс-службе.

«Поэтому сегодня все обвинения в адрес группы относительно невыполнения программ по охране окружающей среды и взятых на себя обязательств «Метинвест» считает безосновательными и направленными на удовлетворение политических амбиций участников предвыборной гонки в Украине», – говорится в заявлении «Метинвеста».

Напомним, компания «Метинвест» подписала меморандум о сотрудничестве с Криворожским национальным университетом. В рамках договора на стипендиальной программе для студентов планируется ежегодно выделять около 3,5 миллиона гривен.

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