Капитуляции не допустим! – Парубия возмутила инициатива «не стрелять в ответ»

Инициатива о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора, – это путь не к миру, а к капитуляции.

Об этом, открывая утреннее заседание Верховной Рады Украины, которое транслирует телеканал ZIK, заявил председатель ВРУ Андрей Парубий.

«Вчера и для меня и, наверное, для многих стала тревожной информация о том, что Президент дал поручение объявить Минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора», – заявил Андрей Парубий.

Он напомнил, что сегодня на Донбассе погиб украинский военнослужащий и 12 бойцов ранены.

«Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора, наших погибших становится еще больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу. И я лично хочу сообщить новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ – это путь не к миру, это путь к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором. Я уверен, что это позиция, которую занимает сегодня украинский народ. Я уверен, что Президент Украины должен скорректировать свою позицию и уважать украинских воинов, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. Капитуляции мы не допустим!» – заявил Андрей Парубий.

Как сообщалось, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

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