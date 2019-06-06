Госавиаслужба запретила летать авиакомпании YanAir

Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании «ЯнЕйр» выявила ряд замечаний в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта приостановлено.

Об этом сообщает Госавиаслужба.

«По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании «ЯнЕйр» Госавиаслужба обнаружила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов», – отмечается в сообщении.

В связи с этим постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта YanAir начиная с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года.

В Госавиаслужбе отметили, что сертификат эксплуатанта может быть возобновлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать должный уровень безопасности.

Напомним, что в апреле 2019 года состоялось совещание под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подготовке авиакомпаний, которые осуществляют чартерные перевозки, к летнему сезону и недопущения массовых задержек рейсов, вызванных техническим состоянием парка воздушных судов.

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