Евросоюз ждет немедленного освобождения Россией 24 украинских моряков, – Могерини

Евросоюз готов поддержать выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование на востоке Украины всеми средствами, в частности, поддержать инклюзивный подход Президента Зеленского к гражданам Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в информации, которую поздно вечером 5 июня распространила пресс-служба Службы внешних действий ЕС, по итогам встречи Высокого представителя ЕС Федерики Могерини и Президента Украины Владимира Зеленского, передает Укринформ.

«Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать выполнение Минских договоренностей всеми доступными способами. Это может включать помощь ЕС на поддержку целей, заявленных Президентом Зеленским, относительно инклюзивного подхода к гражданам, проживающим в районах Восточной Украины вне контроля правительства», – говорится в сообщении.

Как отмечает документ, Высокий представитель ЕС выразила неизменную поддержку ЕС Украине в ее демократических преобразованиях.

Высокий представитель ЕС и Президент Украины обсудили возможные пути к полному выполнению Минских договоренностей всеми сторонами, сделав упор на ответственности России в этом смысле. Они заявили о неприятии российского указа, который предусматривает упрощенную процедуру подачи на российское гражданство для людей, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также находились на Крымском полуострове до 2014 года.

Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региона Азовского моря, где, как ожидается, состоятся дополнительные меры по поддержке ЕС уже этим летом.

«Европейский Союз продолжает ждать, что Россия немедленно освободит 24 украинских военнослужащих и вернет Украине три захваченных корабля», – говорится в документе.

Высокий Представитель ЕС и Президент Украины также обсудили необходимость продолжения процесса реформ в Украине на пользу гражданам Украины и в контексте выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Отмечается, что эта сделка является наиболее всеобъемлющим среди соглашений, которые Евросоюз заключил с третьими странами.

Стороны заявили о намерении продолжить обсуждение этих тем и совместную работу на следующем саммите ЕС-Украина, который состоится 8 июля в Киеве.

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