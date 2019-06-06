Это та самая «публика», – лидер «С14» о виновных в гибели 5-летнего Кирилла и студента Индило

Людей возмущает то, что работники правоохранительных органов, которые фигурировали в истории с гибелью студента Игоря Индило, те, что были во Врадиевке, – это та самая «публика». И проблема заключается в том, что система, которая построена сейчас, будет продуцировать такие случаи еще.

Об этом в эфире ток-шоу «Игра Z огнем» с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил лидер «С14» Евгений Карась.

Комментируя трагедию с гибелью 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в которого поцелили пьяные полицейские, и акции протеста, которые всколыхнули Украину, Евгений Карась заметил, что у каждого из активистов – своя мотивация, почему они выходят протестовать. Евгений Карась отметил, что среди протестующих люди разных взглядов, есть те, что вышли на акции впервые.

«Людей возмущает и пугает не одна смерть. Они понимают, что проблема в том, сколько таких смертей еще может быть... Система, которая построена сейчас, будет продуцировать еще такие случаи», – заявил Евгений Карась.

Лидер «С14» предположил, что если бы на месте 5-летнего мальчика оказался 20-летний юноша или 40-летний мужчина, и этого человека застрелили бы, то была бы «другая история», как его задерживали, а он сопротивлялся и тому подобное.

«Все понимают, что это ребенок, который не мог быть правонарушителем. И этому ребенку, когда его доставили в больницу – почему люди переживают, что было покрывание – его доставили в 5 вечера в больницу, рентген сделали в 23ч. Из практики, в эти часы речь шла про большое давление на врачей, чтобы они все сфальсифицировали», – заявил Евгений Карась.

Он провел параллели между гибелью ребенка и убийством в райотделе студента Игоря Индило.

«Те же работники, что были в истории с Индилом, те, что были во Врадиевке, – это та самая публика, и это людей возмущает», – говорит Евгений Карась.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова с проникающими огнестрельными повреждениями головы. 3 июня мальчик скончался в больнице. 5 июня ребенка похоронили.

По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка. Двух полицейских взяли под стражу. Впоследствии стало известно, что в деле убийства Кирилла Тлявова есть пятеро подозреваемых. В частности, четверо мужчин, которые стреляли, а также женщина, которая спрятала ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления.

Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью мальчика, которого ранили полицейские. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет писать заявление об отставке.

Из-за гибели ребенка силовиков вызвали в ВРУ для отчета. Активисты вышли на акции протеста под МВД и региональные управления полиции под лозунгом «Безнаказанность убивает».

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