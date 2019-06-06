«Это не мы псевдоактивисты, это вы – псевдомер»: Львовяне записали видеообращение к Садовому

Львовяне через видео обратились к городскому председателю Львова Андрею Садовому.

Соответствующее видеообращение обнародовал Украинский союз участников АТО в Facebook.

Активисты требуют от Садового прекратить давать пустые обещания, спекулировать и обманывать.

«Андрей Садовый, довольно лжи! Прячетесь от ответственности? Это ваше право! Наше право – говорить правду».

«Нас становится все больше! Мы вам все вспомним: Грибовицкая свалка, «Галицкие инвестиции» и «Аферу века».

«Вы – «король откатов» и «русского мира». Вы за наши деньги выдали квартиры своим топ-чиновникам, а я – участник боевых действий – где моя квартира и моя земля?».

«Это не мы псевдоактивисты, это вы – псевдомер. Вы – лжец, Андрей Иванович!».

«Садовый вон из Львова!».

Напомним, 27 мая под Львовской ратушей собрались активисты различных общественных организаций на бессрочную акцию против произвола и беззакония чиновников ЛГС. Основным требованием является отставка городского председателя Львова Андрея Садового и его заместителей. 29 мая участники акции протеста выломали двери в городской совет.

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