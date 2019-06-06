Если Кучма озвучивал в Минске директивы Зеленского, это очень похоже на капитуляцию, – Порошенко

В Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма представляет Украину и должен следовать директивам президента. Если снятие блокады с ОРДЛО действительно идея Зеленского, это похоже на капитуляцию.

Об этом во время своего брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Комментируя вчерашние заявления Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе в Минске, он отметил: представитель Украины представляет и президента, и должен действовать исключительно в пределах выписанных им директив.

«Поэтому задаем вопрос, это ли его видение капитуляции Украины. Именно поэтому требуем немедленной и быстрой реакции», – заявил Порошенко.

Он отметил: снятие экономической блокады с ОРДЛО – красные линии, за которые нельзя заходить. Ведь речь идет о легитимизации оккупации через признание налоговых механизмов и режима собственности.

«Если требуем, чтобы продукция с оккупированных территорий и украденных предприятий не имела доступа на рынки стран ЕС, США, Канады, а сами будем там покупать продукцию, это приведет к отмене санкций. Каждый должен понимать последствия таких заявлений и шагов», – подчеркнул пятый президент Украины.

В то же время он отметил: Украина не пыталась экономически отделить оккупированные территории. Однако Совет безопасности и обороны пошел на такой шаг из-за конфискации оккупантами государственной и частной собственности в ОРДЛО. Кроме того, этому также способствовал перевод предприятий оккупированных территорий с гривневой в рублевую зону.

«Также – выведение из налогового режима предприятий, которые работали на оккупированных территориях. То есть, пенсии должна платить Украина, а налоги они будут направлять на финансирование терроризма. Безусловно, такая постановка вопроса напрямую противоречит международному праву и, де-факто, лишь подтверждает финансирование терроризма», – отметил Порошенко.

Он заявил: отмена решения СНБО, если такое действительно содержалось в директивах Зеленского, вредно и очень похоже на капитуляцию.

Как сообщалось ранее, Кучма на переговорах в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что на следующем заседании это будет обсуждаться.

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