ЕБРР выделит Укргазбанку $40 млн, – Маркарова

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 5 июня одобрил открытие линии по программе содействия торгового финансирования общим объемом $40 млн для Укргазбанка.

Об этом сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

«Это +40 млн для финансирования украинской экономики», – подчеркнула она.

Член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев написал в Facebook, что эта линия позволит Укргазбанка «расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам и расширить линейку продуктов торгового финансирования».

Напомним, Укргазбанк создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций.

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