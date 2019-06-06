live
Aнонси
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
6 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
6 июня, четверг
Анонс програми Злий дім: Та, що отруює? - 8.06.19, о 22.30
Анонс програми Злий дім: Та, що отруює? - 8.06.19, о 22.30
8 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Экономика 6 июня, 2019, 12:53
ЕБРР выделит Укргазбанку $40 млн, – Маркарова

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 5 июня одобрил открытие линии по программе содействия торгового финансирования общим объемом $40 млн для Укргазбанка.

Об этом сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

«Это +40 млн для финансирования украинской экономики», – подчеркнула она.

Член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев написал в Facebook, что эта линия позволит Укргазбанка «расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам и расширить линейку продуктов торгового финансирования».

Напомним, Укргазбанк создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
УкргазбанкОксана МаркароваденьгиЕБРРновости Украиныновости экономики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-06 14:43 :09