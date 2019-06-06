«Долой Садового!»: Стоматологи протестуют под КГГА и требуют выплат заработной платы

Сегодня, 6 июня, под стенами Львовского городского совета состоялся очередной пикет работников Коммунальной третьей и пятой стоматологических поликлиник.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Сегодня продолжение пленарного заседания сессии Львовского городского совета. Под стенами львовского горсовета уже вторую неделю продолжается бессрочная акция протеста против «произвола и беззакония чиновников ЛГС». К протестующим также присоединились работники Коммунальной третьей и пятой стоматологических поликлиник Львова, которые уже два года против реформирования их отрасли.

Председатель профсоюзного комитета 3-й коммунальной стоматполиклиники Надежда Таций объяснила требования стоматологов.

«У нас уже есть более двухсот решений судей, которые не выполняются городским председателем. С подачи Садового, нас псевдореформируют. За время псевдореформы у нас выключали электроэнергию. Но наша поликлиника работает в привычном режиме. Наши работники устали ждать исполнения судебных решений, которые заблокированы Садовым на всех уровнях. Мы обращались и к президенту, и к генпрокурору, мы уже устали от обращений. Поэтому мы пришли с такой целью, чтобы прямо сказать: «Садовый, вон из Львова!». К сожалению, наш вопрос не рассматривается чиновниками ЛГС. Если суды помогают, апелляции проходят в нашу пользу, то ЛГС придумывает какое-то новое определение. Все это для того, чтобы ликвидировать наши поликлиники. Городской совет – не законодательный орган. Реформирование стоматологии должно происходить на втором этапе, то есть в 2020 году. Чиновники хотят забрать наши помещения», – сказала Надежда Таций.

Также женщина добавила, что с подачи ЛГС, помощь участникам боевых действий должен предоставляться в коммунальных поликлиниках только малозатратным материалами.

«Разве это нормальное решение? Эти люди, которые воевали, и их семьи, почему вот так должны лечиться? Они должны получать все самое лучшее. Но Садовый говорит, что за лучшее нужно доплачивать», – отметила Надежда Таций.

Напомним, работники Коммунальной третьей и пятой стоматологических поликлиник Львова уже два года не получают зарплату, поскольку городская власть реформировала эту отрасль. Пикетируя, периодически приходят на сессии городского совета, и требуют выплат заработной платы и ликвидации, по их мнению, «псевдореформ».

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