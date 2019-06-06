Детектив НАБУ скрыл доказательства о хищении на Харьковском бронетанковом заводе, — Луценко

Государственное бюро расследований вместе с Генеральной прокуратурой объявили о подозрении детектива Национального антикоррупционного бюро, который скрывал доказательства хищений на Харьковском бронетанковом заводе.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«У детектива НАБУ были все доказательства хищений на Харьковском бронетанковом заводе. Но он их искусственно сдерживал, даже отозвал материалы с экспертизами. Соответственно, специалисты из ГБР сделали за НАБУ работу», — говорит Юрий Луценко.

Впрочем, ГБР не могло самостоятельно объявить о подозрении, потому что это компетенция только НАБУ.

«Когда ГБР вышло на доказательства, эксперты подготовили проект подозрения и передали его Назару Холодницькому, который единственный уполномочен делать то, что должно НАБУ», — комментирует Юрий Луценко.

Вчера подчиненные Назара Холодницкого объявили подозрение руководителям Харьковского бронетанкового завода, рассказывает генеральный прокурор. ГБР вместе с ГПУ объявили о подозрении детективу НАБУ, который просто прикрывал преступление.

«Надо привыкнуть к тому, что каждый правоохранительный орган имеет свою функцию. И тот, кто с ней не справляется — получит правовую оценку. Не только выговор, но и, вероятно, уголовное преследование», — добавляет Юрий Луценко.

Напомним, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко.

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