Десятки тысяч украинцев потеряют жилье: климатологи озвучили пугающий прогноз

Из-за негативных природных процессов, вызванные глобальным потеплением, десятки тысяч жителей Украины могут потерять свое жилье. К концу столетия в Украине может быть более 70 тысяч климатических беженцев

Как сообщает Обозреватель, такое мнение высказала руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив «Экодия» Анна Акерман.

Согласно выводам экспертов Всемирного банка, к середине нынешнего века, около 250 миллионов людей из-за невыносимых природных условий будут вынуждены покинуть места своего сегодняшнего проживания.

«В основном это жители довольно бедных стран Африки и Азии. Они в первую очередь страдают от изменений климата. Уже сегодня они сталкиваются с нехваткой воды, сложными условиями жизни», – рассказала эксперт.

По словам Акерман, не обойдет эта проблема и Украину.

«Мы проводили исследования относительно возможных последствий поднятия уровня моря от глобального потепления. Если человечество будет следовать по наихудшему сценарию, то в Украине к концу столетия может быть более 70 тысяч климатических беженцев – людей, которые потеряют свои дома из-за того, что они просто окажутся под водой», – озвучила печальный прогноз эколог.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за последние годы резко ухудшились климатические условия, что может привести к аномальным явлениям и серьезным последствиям, если срочно не принять меры.

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