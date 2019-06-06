Депутаты не хотят идти на выборы лжецами, – Леонид Емец

В Верховной Раде найдется 240 голосов за закон об открытых избирательных списках, потому что депутаты понимают, что поход на выборы лжецами не добавит им поддержки.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Леонид Емец.

На вопрос ведущей о том, действительно ли после досрочных парламентских выборов 21 июля состоится обновление Верховной Рады и политической системы, господин Емец ответил, что этого можно было бы добиться, если бы эти выборы прошли по системе открытых избирательных списков. По его убеждению, сейчас мы можем говорить только о смене фамилий или названий политических сил.

«В большой степени, если у нас сохраняется полумажоритарная избирательная система, мы снова увидим в парламенте очень много мажоритарщиков, которые десятилетиями избираются. Если мы говорим о политических силах, мы увидим, хоть и в другом количестве, но те же лица», – отметил политик.

По его словам, завтра Совет приступит к работе над принятием в целом Избирательного кодекса с открытыми избирательными списками. В частности, он прогнозирует, что есть шанс успеть его проголосовать.

«Это не повлияет на эти выборы, но это будет закон на следующие. Гораздо проще удержать этот закон, чем снова убедить новоизбранных депутатов. Мы уже видели, как трудно этот парламент соглашался рассматривать его, и только сейчас я вижу, что есть депутаты, которые понимают, что идти им на выборы лжецами не добавит им поддержки. Я вижу в Раде 240 голосов «за», – подчеркнул Емец.

Кроме этого, господин Емец пояснил, что открытые избирательные списки отменили бы мажоритарную систему, и тем самым это бы действительно провело к реформированию парламента.

«Эта система предусматривает, что не партийный руководитель определяет место кандидата в списке, а избиратель. Избиратель своим доверием поднимает кандидата в списке, и тот становится его представителем. Такой парламент действительно будет представлять интересы людей, а не олигархов. Это будут не марионетки, которые просто голосуют за то, что им приказали из каких кабинетов», – прокомментировал гость программы.

Напомним, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский не включили в повестку дня.

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