Дело о хищениях в «Межигорье»: Ющенко уже был в ГПУ после подозрения

Бывший президент Виктор Ющенко, которого Генеральная прокуратура подозревает в растрате имущества «Межигорье» на общую сумму 540 миллионов гривень, уже приходил в ГПУ после получения подозрения.

Об этом Украинской правде сообщил начальник Второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

«После получения подозрения была его (Ющенко, – ред.) личная явка в этот вторник (4 июня – ред.)», – сказал он.

На вопрос, почему в сообщении не вручали, а присылали, Радионов сказал, что «ГПУ – не курьерская служба», и отправка подозрения – способ, предусмотренный УПК.

По словам представителя ГПУ, Ющенко вызвали для вручения подозрения, но он не появился, поэтому подозрение присылали по месту его жительства.

На просьбу сообщить, давал ли Ющенко какие-то показания, Родионов ответил, что «предпочел бы не разглашать деталей, чтобы не навредить следствию».

«Вообще процедура предусматривает, что после сообщении о подозрении нам нужно услышать мнение лица относительно предъявленного ей обвинения, но лицо не всегда в первый момент дает такие показания, потому что ему надо, например, осмыслить, понять, какова его ответственность и тому подобное. Но таким образом (давая показания – ред.) человек может максимально реализовать право на защиту, особенно, если он невиновен. Потому следователь излагает обстоятельства, насколько они ему известны, а человек имеет право давать или обжаловать», – пояснил Радионов.

На вопрос, будут ли выбирать Ющенко меру пресечения, Родионов сказал, что мера пресечения избирается с учетом многих составляющих: и тяжести преступления, и предыдущего поведения подозреваемого.

«Если мы устанавливаем, что человек все время проживал на территории Украины, если появляется добровольно по вызову следователя, если получает документы, не препятствует, то нет основания для избрания меры пресечения – ред.)», – сказал Радионов.

При этом он не исключил, что о мере пресечения для Ющенко могут ходатайствовать.

«В случае, если органом досудебного расследования будут установлены случаи препятствования расследованию, давления на свидетелей, попытках уклониться от явки – например, неявка по следующей повестке, – то мы будем стремиться обеспечить порядок в уголовном производстве», – пояснил Радионов.

Сейчас расследование продолжается, и Ющенко вместе с другими фигурантами будут вызывать на допросы.

Родионов также сообщил, что дело постараются как можно скорее передать в суд, чтобы «лица как можно скорее получили доступ к правосудию».

«Закон предусматривает, что для этого есть 2 месяца. Конечно, если не продолжать, потому что этот срок можно продлевать. Но мы постараемся передать материалы в суд в как можно более сжатые сроки и дать лицу возможность защищаться в судебном порядке», – сказал представитель ГПУ.

Он напомнил, что расследование по «Межигорью» проводится с 2015 года.

«За это время больше чем 5 лицам сообщено о подозрении: Януковичи – Александр и Виктор Федорович, Ставицкий (Эдуард, экс-министр энергетики и угольной промышленности – ред.), Тарасюк (Игорь, экс-глава ГУД – ред.) и так далее. Большинство лиц (причастных к этому преступлению – ред.) установлены, часть из них объявлены в розыск, судами дано разрешение на их задержание и доставку», – подытожил Радионов.

Напомним, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко.

«Будет какая-то невероятная и очень логичная ирония в функционировании украинского правосудия, если из всех высокопоставленных чиновников Украины, которых обвиняли в самых разнообразных грехах, сейчас сядет в украинскую тюрьму именно этот», – отреагировал на подозрение ГПУ политический эксперт Кирилл Сазонов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.