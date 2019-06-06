Четырех фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» оставили под арестом

Российский Верховный суд Крыма продлил до 9 августа срок содержания в СИЗО четверым фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»: координатору «Крымской солидарности» Серверу Мустафаеву, предпринимателю и меценату Марлену Асанову, активистам Ернесу Аметову и Эдему Смаилову.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Сообщается, что заседания проходили в закрытом режиме. Адвокат Мустафаева Лиля Гемеджи рассказала, что судья отказался допустить родственников и на оглашение решения.

«Первое ходатайство, которое заявил сервер о гласности – открытости судебного процесса. Судья отказался объявить мотивы закрытого режима заседания, сослался на тяжесть статьи, никаких обоснований не привел. На просьбу пустить родственников на обнародование сказал, чтобы получили разрешение у следователя на свидание в СИЗО», – рассказал адвокат.

Также суд отклонил ходатайство защиты о применении к обвиняемому законодательства Украины (согласно принципу верховенства международного права в России и Женевской конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны – ред.) и о том, чтобы Мустафаева вывели из металлической клетки и позволили участвовать в процессе рядом с адвокатом.

По словам Гемеджи, основным аргументом следователя о необходимости продления меры пресечения был тот факт, что обвиняемые не ознакомились с материалами дела.

«Обвинение не учло, что знакомиться с материалами дела можно и не находясь под стражей. Следователь заявил суду, что важно не нарушить право Сервера на защиту. В ответ мы заявили под протокол про недавние обыски в камере Сервера и об изъятии тетрадей с пометками к материалам уголовного дела», – рассказала адвокат.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекиряев и Ернес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и анексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаила. Обвинения против них приобщили к Бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

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