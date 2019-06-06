Черновил опасается, что Зеленский может испортить отношения Украины с Польшей

Плохо, что Президент Зеленский уехал в Брюссель неподготовленным. Кажется, наши партнеры очень этому радуются. Меня также очень пугает ситуация с Польшей и относительно двусторонних отношений у меня есть очень плохие ощущения.

Об этом во время телефонного включения в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Черновил.

Он отметил, что положительных моментов визита Зеленского в Брюссель можно отнести то, что этот визит состоялся именно в столице Бельгии, и что Зеленский встретился там с рядом европейских лидеров. В то же время политолог отметил, что первый визит Ющенко был в Москву, а Януковича – в Брюссель, но затем они продемонстрировали абсолютно противоположные позиции.

«Но хорошо, что этот визит состоялся. Второй положительный момент – хорошо, что Администрация Президента, комментируя слова Зеленского, подает его информацию в патриотическом русле. Мы понимаем, что для нашей внутренней политики эта точка зрения пока выше»,– комментирует Тарас Черновил.

А вот отрицательный момент визита Зеленского в Брюссель, по словам политолога, заключается в том, что поехал Президент Зеленский туда неподготовленным.

«И, кажется, наши партнеры очень этому радуются, ведь они могут что-то вытащить. Вот, например, ситуация с Польшей меня очень пугает. Мы имели очень хорошо выстроенный паритет отношений. Я не сомневаюсь, что Польша останется нашим партнером, но относительно двусторонних отношений, у меня есть очень плохие ощущения. В частности, относительно того, на какие уступки готова идти новая Администрация», – отметил Черновил.

Напомним, во вторник, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что курс в НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.