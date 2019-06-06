Банда Януковича продолжает паразитировать на украинской энергетике, – Волынец

ПАО «Донбассэнерго» – тепловая электростанция с самыми высокими тарифами. Компания расположена на не оккупированной части Украины и контролируется сыном Януковича. Поэтому даже сейчас банда президента-беглеца продолжает паразитировать на украинской энергетике.

Об этом в эфире проекта «Общественная прокуратура» с Виталием Куприем на телеканале ZIK рассказал председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Эксперт подчеркнул: министр топлива и энергетики Игорь Насалик не выполнил своих обещаний. Именно он должен формировать всю политику топливно-энергетического комплекса, отвечать за формирование балансов по газу, нефти, электроэнергии и углю.

«Игорь Насалик 2,5 года говорил, что реформа угольной промышленности проходит очень удачно, будет создана Национальная угольная кампания. Кабмин ему подпевал – правительство об этом каждый раз объявляло», – отметил Волынец.

Однако, по его словам, потом Насалик изменил свое мнение.

«Он говорит, что никакой Национальной угольной компании уже не нужно, это все лишнее. Однако из 33 госшахт 4 – условно прибыльные», – отметил эксперт.

Кроме того, он прокомментировал и вопрос работы тепловых электростанций и поставкам туда угля.

«Самый высокий тариф – на «Донбассэнерго». Это Славянская тепловая электростанция, которая контролируется сыном Януковича. Кстати, она – на территории подконтрольной украинской власти», – отметил член профсоюза.

Он отметил: в высоких тарифах предприятий есть коррупционная составляющая, а «старая банда Януковича» продолжает «паразитировать на энергетике». В то время, как шахтерам так и не выплатили зарплаты.

«Шахтеры «Селидовуголь» без конца бастуют уже 4 года. Мой коллега Виктор Трифанов даже поджег себя, ему сделали очень тяжелую операцию», – рассказал Волынец.

Он подчеркнул: люди ставят под угрозу даже собственную жизнь, чтобы добиться выплат зарплат.

«Сын Януковича там дальше контролирует пласты на 2 базовых шахтах. Речь идет о территории, подконтрольной украинской власти. Министр, премьер-министр, вице-премьер, отвечающий за топливно-энергетический комплекс расставили своих людей в наблюдательные советы в государственные знаковые компании и зарабатывают там огромные зарплаты. Иногда на то, что потребители платят по высоким тарифам, не обращают внимания», – возмущается Волынец.

В то же время он рассказал: сейчас задолженность по зарплатам горняков составляет 1 млрд 66 млн грн. На условия труда, обеспечение шахтеров средствами индивидуальной защиты также не обращают внимания.

«Давайте вспомним ситуацию, которая была 2 года назад на шахте «Степной». Тогда погибли 8 шахтеров и еще почти 30 были травмированы. Там допускались сплошные нарушения техники безопасности, за это никто не понес ответственности», – подчеркнул Михаил Волынец.

Как сообщалось ранее, Волынец заявил о притеснениях в отношении активистов, которые выступили против «смотрящих» Насалика.

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