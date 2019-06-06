Андрей Шевченко: Мы осознаем важность результата матча с Сербией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне матча с Сербией во Львове в рамках отборочного турнира Евро-2020.

– Прежде всего, хочу поблагодарить львовян за хороший прием, – начал общение с представителями СМИ Андрей Шевченко, – буду рад ответить на ваши вопросы.

– Младен Крстаич сказал на пресс-конференции, что уже знает состав своей команды на завтрашний матч. А вы уже определились?

– Все ребята, которые работают с нами на сборе, готовы к игре и чувствуют себя хорошо. Примерно я также знаю состав, но окончательно определимся завтра.

– Что волнует вас в преддверии завтрашней игры?

– Не могу сказать, что особо что-то беспокоит. Мы осознаем важность результата матча, с уважением относимся к сопернику. Ожидаем сложной игры, надеемся на поддержку трибун. Рассчитываем показать хороший футбол.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию с травмой Миколенко, и будет играть в воротах Лунин?

– Миколенко приехал к нам в нормальном состоянии, он проводил последние игры за свой клуб. Он тренировался наравне со всеми и готов к игре. А будет ли играть Лунин – увидите завтра. У нас большая конкуренция за место в воротах.

– Как известно, у Луки Йовича Вы были кумиром. Что думаете об этом игроке?

– Мне очень приятно это слышать. Это очень хороший футболист, желаю ему удачи, но не в матче с нами. Относительно его перехода в «Реал», то этот трансфер станет для него большим шагом вперед в карьере.

– У сербов многие футболисты выступают в топ-клубах. Но эта команда не выходит в финальные турниры чемпионатов Европы. Почему, по вашему мнению?

– Много факторов имеют значение. Сербская сборная сейчас строится, это замечательная команда, я уверен, у нее прекрасное будущее. Но в Европе уровень конкуренции сейчас очень высокий...

– Мы смотрели тренировку команды Сербии. Нас поразило, насколько игроки этой команды являются физически развитыми. Что думаете по этому поводу?

– Так, сербские игроки в большинстве своем высокие, хорошо играют головой. Мы учитываем эти моменты. Очень важно для нас завтра сыграть на втором этаже уверенно.

– Кого вы можете выделить как самого опасного игрока соперника?

– В сборной Сербии много опасных исполнителей. Могу отметить Тадича и Митровича – игроков, которые выступают на очень высоком уровне.

– Вы завтра сыграете на новом газоне. Успели оценить его?

– Мы владеем информацией о газон. Еще не тренировались на нем, сейчас будет первая тренировка. Я знаю, что покрытие выдерживали специально для этих матчей. Мы только пока заглянули, посмотрели, на первый взгляд, газон в очень хорошем состоянии.

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