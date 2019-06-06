Активисты предупреждали – «будет хрень»: лидер «С14» о трагических последствиях недостатков переаттестации

В законе о переаттестации правоохранителей допустили ряд возможностей для отмены увольнения, и активисты предупреждали о такой проблеме.

Об этом в эфире ток-шоу «Игра Z огнем« с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил лидер «С14» Евгений Карась.

Лидер «С14», комментируя трагедию в Переяславе-Хмельницком, где полицейские навеселе застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова, указал на недостатки закона о переаттестации правоохранителей.

«Таких случаев могло бы быть потенциально меньше в разы... Если бы эти работники были уволены, как и этот судья, то из них половина бы спилась и где-то треть ушла бы в преступники и была поймана новой патрульной полицией за свои преступления. Потому что очень много этих «мусоров», когда их увольняют, они идут заниматься преступностью, ибо они хорошо знают, как это делается», – отметил Евгений Карась.

Он отметил, что, когда руководство Национальной полиции прописывало закон о переаттестации, допустило там ряд возможностей для отмены увольнения из-за непрохождения переаттестации. Поэтому «люстрированные персонажи» приносили судьям бумаги, и служители Фемиды вполне законно большинство их тех правоохранителей восстанавливали на работе, говорит Евгений Карась.

«Это проблема, почему это тогда подписали Аваков, Хатия (Хатия Деканоидзе – глава Национальной полиции Украины в 2015-2016 годах. – Ред.). Это их проблема... Все активисты, что были, сразу говорили: «Хатия, будет хрень». Она говорила, что мы их всех потом уволим. Мы спрашиваем, а кто их уволит? Аваков? Кто?» – спросил Евгений Карась.

Спикер МВД Артем Шевченко в ответ заявил, что и сам Евгений Карась как член Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которому подследственные, в частности, и судьи, мог бы повлиять на работу НАБУ, «чтобы оно доводило до конца преследования тех, кто подпадает под подследственность НАБУ, доводить до суда, передавать в суд».

С его слов, власти за время президентства Януковича не реформировали правоохранительные органы, зато были переподчинены под правящую политсилу суды. Несмотря на то, отметил Артем Шевченко, МВД решилось на реформы в нелегкий период, в то время, когда в стране уже была война.

«Мы убеждены, что стратегически мы движемся в правильном направлении», – считает он.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова с проникающими огнестрельными повреждениями головы. 3 июня мальчик скончался в больнице. 5 июня ребенка похоронили.

По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка. Двух полицейских взяли под стражу. Впоследствии стало известно, что в деле убийства Кирилла Тлявова есть пятеро подозреваемых. В частности, четверо мужчин, которые стреляли, а также женщина, которая спрятала ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления.

Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценового подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью мальчика, которого ранили полицейские. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет писать заявление об отставке.

За гибель ребенка силовиков вызвали в ВРУ для отчета. Активисты вышли на акции протеста под МВД и региональные управления полиции под лозунгом «Безнаказанность убивает».

Читайте больше новостей на тему: убийство мальчика

Читайте больше новости о: убийство мальчика

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.