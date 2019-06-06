Администрация Зеленского спрятала «дорожную карту» по ОРДЛО до 19 июня

«Дорожная карта» Президента Украины Владимира Зеленского относительно Минских переговоров не будет публичной до 19 июня. Сначала ее хотят согласовать с европейскими партнерами в «нормандском формате».

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Пресс-секретарь главы государства сообщила, что «дорожную карту» Зеленского относительно Минских переговоров пока что не делают публичной по двум причинам:

«Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация исходила накануне и инициативы Президента блокировались другой стороной. Вторая – «дорожную карту» мы хотим согласовать с европейскими партнерами в нормандском формате. Поэтому до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту», – заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Вместе с тем Юлия Мендель отметила, что в этой «дорожной карте» есть два основных вопроса – прекращение огня и возвращение пленных.

А неоглашение этой «дорожной карты», по словам пресс-секретаря Зеленского, является вопросом безопасности.

Напомним, во время брифинга пресс-секретарь Зеленского прокомментировала визит Пинчука в Администрацию Президента.

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