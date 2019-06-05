Жить на одну зарплату: опоблоковцу Балицкому платные парламентария на жизнь не хватает

Нардеп от Опоблока Евгений Балицкий не живет исключительно на зарплату парламентария, а пользуется еще и сбережениями с собственного счета.

Об этом нардеп сообщил в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

Отвечая на вопросы зрителей, Евгений Балицкий отметил, что не живет исключительно на заработную плату народного депутата.

«После того, как в 1995 году я в звании капитана, военного летчика, ушел из Вооруженных сил Украины, я занимался бизнесом. Когда я пошел в Верховную Раду, я все свои активы продал, и у меня, кроме машины, квартиры, точнее, дома, ничего нет, но у меня есть счет и сумма денег на счете, которую я использую как в интересах семьи, так и для работы на округе в интересах своей профессиональной деятельности. Поэтому только лишь на зарплату я не живу», – сказал Евгений Балицкий.

Как сообщали ранее, народные избранники в декабре 2017 года сделали себе подарок «под елочку» и повысили себе зарплаты. По данным веб-портала парламента, председатель Верховной Рады будет получать 20 тысяч 400 гривен, его первый заместитель – 19 тысяч 950 гривен, а остальные заместители – по 18 тысяч 700 гривен ежемесячно.

Напомним, 170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 имеют жилье в столице или элитном пригороде. Об этом шла речь в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом». Осенью прошлого года в ГПУ и САП находились материалы в отношении 20 народных депутатов, которые получают незаконные компенсации из госбюджета за аренду жилья.

Добавим, в соответствии с параметрами бюджета на 2020 год, что заложены в проекте бюджетной декларации, минимальная зарплата украинцев составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

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