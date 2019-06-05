Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО – только после референдума

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО только после референдума.

Об этом он рассказал в интервью «Завтрака с 1+1».

По словам Зеленского, украинцев нужно проинформировать, что такое НАТО и вынести вступление в альянс на референдуме.

«Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО», – сказал Зеленский.

Отметим, что вчера в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Он добавил, что Североатлантический альянс выделит более 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

Ранее Зеленский заявлял о важности вопроса о вступлении в НАТО, подчеркнув на необходимости референдума по этому вопросу.

«Должна быть развернута серьезная информационная война, в которой мы должны быть победителями», – сказал он.

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