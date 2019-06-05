Зеленский и Юнкер согласовали дату проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как говорится в сообщении, Зеленский встретился с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках рабочего визита Главы государства к институтам ЕС и НАТО.

Переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В частности, Президент Украины подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных ею.

«Наша цель остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами», – заявил Президент Украины, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Со своей стороны председатель Европейской Комиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

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