Зеленский в Брюсселе назвал цель досрочных выборов в Верховную Раду

Украина должна продолжать свое движение в ЕС, ведь европейская интеграция – это гарантия независимости и благосостояния украинского народа. Во время саммита Украина-ЕС, который состоится 8 июля, будет важная возможность придать мощный импульс для развития отношений.

Об этом во время брифинга, который транслировался в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Господин Зеленский сказал, что для него очень символично и важно, что его первый зарубежный визит состоялся именно в Брюссель. Также он отметил, что по итогам встреч ЕС будет оставаться надежным партнером Украины на пути создания новых историй успеха. И что европейская интеграция – это, в первую очередь, обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Украина должна продолжать свое движение в ЕС. Европейская интеграция – это гарантия независимости украинского государства и благосостояния украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста. Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашем государстве. Инициированные мной досрочные выборы в Верховную Раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы в Украине. Системы, которая пропитана коррупцией», – отметил Президент Украины.

Также, по его словам, одним из его приоритетных задач является противодействие российской агрессии и консолидация международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Он отметил, что проинформировал Дональда Туска и других партнеров о российской агрессии на Донбассе и в Крыму, которая продолжается.

«Я выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усиления санкционного давления для того, чтобы вернуть мир в Украину. Это моя главная миссия. Мы также обсудили ситуацию относительно задержанных в РФ граждан Украины, в том числе 24-х моряков, а также наши общие усилия в борьбе за их освобождение», – сказал Зеленский.

Кроме этого, господин Зеленский напомнил, что 8 июля он будет рад приветствовать в Украине Дональна Туска и всех других европейских партнеров на саммите Украина-ЕС. По его мнению, это будет важная возможность придать мощный импульс для развития наших отношений.

«Мы пришли к выводу, что не только Украине нужен ЕС как гарант ее успеха, но и ЕС нужна демократическая, дружная, сильная Украина. Убежден, что мы должны ставить общие цели и совместными усилиями работать над их достижением. Рассчитываю, что Дональд Туск всегда будет оставаться другом и сильным адвокатом Украины», – убежден Президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его Президентом Украины.

Во вторник, 4 июня, Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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