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Новости » Политика 5 июня, 2019, 18:04
Зеленский с Могерини и Туском обсудят меры против РФ из-за паспортизации Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, а также планы реформ в Украине.

Об этом передает пресс-служба Президента.

Сообщается, что во время встреч стороны обсудят планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса.

Как известно, 4 июня президент Зеленский отправился в первый зарубежный визит в Брюссель. В ходе визита он договорился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером о возможной дате проведения 21 саммита Украина-ЕС в Киеве – 8 июля 2019 года.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй мировой войны.

Также Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время совместного брифинга с Президентом Украины Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Он добавил, что Североатлантический альянс выделит более 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

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2019-06-05 18:55 :08