Зеленский проконсультировался и решил, что участие Хомчака в переговорах в Минске не актуально

Начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял решение, что генеральный штаб ВСУ сегодня на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в подгруппе по безопасности будет представлено заместителем командующего ООС генералом-майором Богданом Бондарем.

Об этом сообщает пресс-служба АП в Фейсбуке.

«После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске сейчас не актуально.

Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 года в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генералом-майором Богданом Бондарем.

Хомчак Руслан Борисович продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы будут рассматриваться темы освобождения заложников, а также вопросы безопасности. Президент вернул Леонида Кучму в контактную группу. Теперь Леонид Кучма – председатель украинской стороны Трехсторонней контактной группы.

Читайте также: Зеленский обратился к России и оккупантам по поводу обострения конфликта на Донбассе

Напомним, во вторник, 4 июня Президент Украины Владимир Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом. Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что курс в НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Также Президент Украины сообщил, что начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске.

Нардепы подчеркнули, что заявление об участии Хомчака в «Минске» может стоить Зеленскому очень дорого.

Читайте также: Заявление об участии Хомчака в «Минске» может стоить Зеленскому очень дорого, – Лапин

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.