Зеленский наконец прокомментировал возвращение Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его решение вернуть украинское гражданство Михеилу Саакашвили не было политическим, а было человеческим. По его словам, после этого они даже не встречались, а только списывались в соцсетях.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает 24.

Президент отметил, что политических планов в отношении Саакашвили не имеет.

«Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе и ранее говорил, думаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его вернул», – подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что после возвращения украинского паспорта Саакашвили, они не встречались.

«Но он мне писал в телефоне, писал в WhatsApp. Также записывал видео. Благодарил меня. Не за что. За что благодарить?! Я просто выполняю свою работу и свои обещания. У меня – очень мало обещаний, но я хочу их выполнять. Я также вас благодарю», – подытожил украинский президент.

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Напомним, Кличко зовет Саакашвили стать главой «Удара».

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