Зеленский наконец прокомментировал возвращение Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его решение вернуть украинское гражданство Михеилу Саакашвили не было политическим, а было человеческим. По его словам, после этого они даже не встречались, а только списывались в соцсетях.
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает 24.
Президент отметил, что политических планов в отношении Саакашвили не имеет.
«Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе и ранее говорил, думаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его вернул», – подчеркнул Зеленский.
Также он добавил, что после возвращения украинского паспорта Саакашвили, они не встречались.
«Но он мне писал в телефоне, писал в WhatsApp. Также записывал видео. Благодарил меня. Не за что. За что благодарить?! Я просто выполняю свою работу и свои обещания. У меня – очень мало обещаний, но я хочу их выполнять. Я также вас благодарю», – подытожил украинский президент.
Читайте также: И двух дней не прошло: секретарь Зеленского может впутать Украину в международный скандал
Напомним, Кличко зовет Саакашвили стать главой «Удара».
Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский
Читайте больше новости о: Владимир Зеленский