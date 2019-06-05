Зеленскому в Брюсселе напомнили о рынке электроэнергии и о 500 млн евро от ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Что это за обязательства, в АП не уточнили, однако, как пишет Дзеркало тижня, очевидно, речь идет о запуске рынка электроэнергии с 1 июля.

В ходе встречи в Брюсселе во вторник 4 июня собеседники обсудили ряд практических вопросах сотрудничества Украины и ЕС в экономической и финансовой сферах.

Зеленский в свою очередь заверил Домбровскиса, что Украина будет придерживаться взятых на себя обязательств перед международными финансовыми институтами и зарубежными партнерами. Он также рассказал вице-президенту Еврокомиссии о результатах переговоров с миссией МВФ, которая недавно покинула Киев.

В свою очередь, Домбровскис выразил уверенность, что с учетом результатов выборов в Европарламент в будущем солидарная поддержка Украины Еврокомиссией и Европейским Советом сохранится.

Как сообщалось, 4 июня парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу поддержал отсрочку введения рынка электроэнергии на три месяца. Окончательное слово депутаты должны сказать во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале.

30 мая и. о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал отложить запуск нового закона об электроэнергетике. Баканов утверждает, что запуск рынка электроэнергии в Украине с 1 июля несет угрозу национальной безопасности, поскольку энергетическая отрасль якобы еще не готова к полномасштабному переходу к новой модели отношений. 31 мая состоялось заседание СНБО, посвященное проблемам энергетики, в частности, запуска рынка электроэнергии.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что на следующем заседании Кабмин примет все решения, необходимые для своевременного запуска рынка электроэнергии, а именно с 1 июля.

Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 года должен быть запущенко новый рынок электроэнергии, разработан с участием европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.

Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного в рамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС.

Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро.

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