Зеленскому придется делать непопулярные шаги, против которых он выступал, – Дехтярчук

В октябре появится немало вызовов для команды Зеленского, на которые нужно иметь действенные ответы. В таких условиях Владимиру Зеленскому придется делать непопулярные шаги.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Александр Дехтярчук.

Господин Дехтярчук заметил, что люди получили новое лицо в лице новоизбранного Президента Владимира Зеленского и они ожидают от него конкретных действий. По его мнению, понятно, что господину Зеленскому будет очень трудно оправдать их ожидания, поэтому его команда и спешит с выборами, когда избиратели находятся в ожидании чуда.

«Его команда боится потерять рейтинг, поэтому выборы назначили на 21 июля. Всем понятно, что октябрь поставит немало вопросов и вызовов для новой команды, на которые нужно иметь действенные ответы. И в таких условиях Зеленскому придется делать непопулярные шаги, против которых он еще вчера выступал», – отметил политик.

В частности, по его словам, уже осенью его ждет много вызовов начиная от цены на газ для населения, которая станет очень актуальной, до важных вопросов связанных с возвратом заимствований и дальнейшего сотрудничества с МВФ, которое на сегодня находится под большим вопросом.

«Говорят, что техническая миссия МВФ, которая приезжала, поставила несколько довольно сложных вопросов. В том числе и принятие законопроекта, который делает невозможным возврат частным лицам национализированные банки. Другие условия, насколько мне известно, касались принятия законопроекта о незаконном обогащении и поднятие цены на газ для населения. Это не популярные решения», – прокомментировал Дехтярчук.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его президентом Украины.

Во вторник, 4 июня, Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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