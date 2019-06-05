Заявление об участии Хомчака в «Минске» может стоить Зеленскому очень дорого, – Лапин

Зеленским в Брюсселе было озвучено, что завтра в Минске должен быть господин Хомчак (Руслан Хомчак - начальник Генерального штаба. - Ред). Честно говоря, я не знаю, в курсе ли господин Хомчак что завтра он должен быть в Минске, но это было озвучено. И если это была ошибка со стороны Президента, то эта ошибка может стоить очень дорого.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Лапин.

Комментируя выступление Президента Украины в Брюсселе, Игорь Лапин отметил, что положительным моментом можно назвать то, что Владимир Зеленский подтвердил курс Украины в НАТО. Вместе с тем, нардеп обратил внимание на другое заявление Зеленского, которое, по его словам, может очень дорого стоить Украине.

«Речь шла о руководстве Генштаба, о его изменении и о том, будет ли сотрудничество с НАТО. Также было озвучено, что завтра в Минске должен быть господин Хомчак. Честно говоря, я не знаю, в курсе ли господин Хомчак , что завтра он должен быть в Минске, но это было озвучено.

И если это была ошибка со стороны Президента, то эта ошибка может стоить очень дорого. Сейчас это подхватят российские СМИ, а если Хомчак не приедет, то потом будут говорить, что Президент пообещал», – подчеркнул Игорь Лапин.

Народный депутат предостерег, что слабая дипломатическая подготовка и некорректные политические высказывания могут негативно отразиться на государстве Украина.

«И если не исправить эту ошибку уже, мгновенно, еще до окончания встречи, то это очень быстро разойдется. Слава Богу, что не было ничего сказано о референдумах», – прокомментировал Игорь Лапин.

Напомним, во вторник, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что курс в НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Также Президент Украины сообщил, что начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске.

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