Заседания рабочих групп ТКГ впервые прошли конструктивно, – Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечает эффективность последнего заседания ТКГ.

Об этом он заявил в Минске 5 июня, передает пресс-служба Президента.

«Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от Президента Украины. Месседжи были такие, что Глава государства действительно хочет, чтобы в регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», – отметил Леонид Кучма.

По его словам, во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными. Но, по его мнению, это не произойдет сразу.

«Я не могу сказать, что завтра эти вопросы будут принципиально решены. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я также убежден, чтобы движение будет и в этом направлении», – подчеркнул глава украинской делегации.

Также Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала «режима тишины», но и механизма его введения.

«Это принципиально. Потому что ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время Леонид Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

«Мы договорились работать с Кабинетом Министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались», – отметил он.

Также стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

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