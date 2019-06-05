Заседание ТКГ в Минске состоится 5 июня

Сегодня, 5 июня в Минске состоятся переговоры Трехсторонней контактной группы.

Известно, что на заседании, кроме Президента Владимира Зеленского, будет присутствовать новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Об этом заявил сам Зеленский на совместном пресс-брифинге с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.

Ранее сообщалось, что во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, будут обсуждать освобождение удерживаемых лиц и вопросы безопасности. Украину на заседании будет представлять Леонид Кучма.

Напомним, Президент Украины от 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

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