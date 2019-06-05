Изменения ГСН: С 1 сентября скоростные трассы будут строиться с зауженными левыми полосами

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах І категории – с тремя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м.

Норма вступает в действие с 1 сентября этого года и применяется обязательно во время нового строительства скоростных дорог.

«Сужение ширины полос движения на дорогах – очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили внедрить ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября», – написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Кроме того, новыми изменениями установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (І-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м. Парцхаладзе пояснил, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м очень опасна и влечет дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Также в новых изменениях в ГСН установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте тому подобное. Благодаря установлению более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги проектуватимуться с лучшей видимостью.

Изменения к ДБН.2.3-4-2015 «Автомобильные дороги. Проектирование. Часть II. Строительство» разработаны ГП «ГосдорНИИ», уже опубликованы и вступают в действие с 1 сентября 2019 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

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